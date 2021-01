Janet Yellen blir USAs første kvinnelige finansminister

NTB

Senatet har godkjent utnevnelsen av Janet Yellen til USAs nye finansminister. Hun blir dermed den første kvinnen som leder det amerikanske finansdepartementet.

Utnevnelsen ble godkjent med 84 mot 15 stemmer i Senatet, og Yellen ble den tredje ministeren i Joe Bidens regjering til å bli godkjent. Hun blir også den 78. finansministeren i USAs historie.

Yellen, som tidligere har ledet USAs sentralbank, kommer til å spille en sentral rolle i utformingen av president Bidens økonomiske politikk og for å sørge for at hans 16.000 milliarder kroner store krisepakke får støtte i Kongressen.

Før utnevnelsen var klar, signaliserte hun at USA må tenke stort om koronakrisepakker og at lave renter gjør det lurt å bruke mye penger nå.

Demokratenes flertallsleder i Senatet, Chuck Schumer, sier Yellens erfaring kommer godt med og at støtte fra begge partier viser «hvor godt egnet hun er til å håndtere de økonomiske utfordringene i vår tid, særlig i denne økonomiske krisetiden».

Yellen erstatter Steven Mnuchin, som gikk av sammen med Donald Trump.