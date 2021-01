Oxfam: Pengene til verdens ti rikeste nok til vaksiner til alle

NTB

Formuen til verdens ti rikeste milliardærer ville være nok til koronavaksine til alle verdens innbyggere, sier Oxfam i en ny rapport.

I Oxfams årlige ulikhetsrapport kommer det fram at de rikeste menneskene i verden er like rike som før pandemien, mens det for de fattigste kan ta ti år å oppnå sammen levestandard som de hadde før.

Rapporten viser at også de rikeste i første omgang tapte, men allerede ni måneder etter at pandemien startet, er deres formuer tilbake på samme nivå som før pandemien.

Økningen i deres formuer ville være mer enn nok til å forhindre økt fattigdom som følge av koronapandemien.

En spørreundersøkelse Oxfam har gjennomført blant økonomer i hele verden, viser at 87 prosent av dem forventer økt ulikhet som følge av pandemien.

– Covid-19 har gjort kampen mot ulikhet i verden viktigere enn noen gang. Akkurat nå ser vi hvordan antall smittetilfeller øker i landene vi jobber i, sier Dagfinn Høybråten, som er generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, som har fått Oxfam-rapporten til publisering.

Høybråten sier at helsevesenet i mange av landene der de arbeider, var overbelastet allerede før pandemien, og at situasjonen nå er kritisk.

– Om vi ikke handler nå, vil pandemien forsterke forskjeller og ulikhet i verden. Et første skritt er å sikre rettferdig tilgang ti vaksiner for hele verdens befolkning, Folk må stå i sentrum for en gjenoppbygging som reduserer ulikhet og klimautslipp, sier han.

Kirkens Nødhjelp viser til at fattigdommen for første gang siden 1997 økte i fjor, og at det ser ut til at fattigdommen øker samtidig overalt.