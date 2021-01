Britiske eksperter overrasket over påstand om at mutasjonen kan være dødeligere

Det er stor usikkerhet rundt den britiske mutasjonen av coronaviruset. De fleste ekspertene er enige om at den er mer smittsom, men det er uenighet om man kan slå fast at den er mer dødelig.

NTB

Britiske helseeksperter uttrykker overraskelse over uttalelsen fra statsminister Boris Johnson som antydet at den nye koronavarianten kan være mer dødelig.

– Det ser nå også ut til at det er noen beviser for at den nye varianten kan være forbundet med en høyere grad av dødelighet, sa Johnson på en pressekonferanse i Downing Street fredag.

Det er fremdeles ikke helt klart at denne virusmutasjonen kan knyttes til en høyere dødsrate enn opprinnelige coronavarianter, sier medisinsk direktør Yvonne Doyle ved Public Health England til BBC.

– Det er noen beviser, men det er svært tidlige funn. Det er et lite antall tilfeller, og det er altfor tidlig å si at dette faktisk er tilfelle, sier Doyle og viser til pågående vitenskapelige studier.

Få data

Et medlem av regjeringens vitenskapelige rådgivningsgruppe Sage er enig i at det er for tidlig å si sikkert at den nye varianten kan føre til økt dødelighet.

– Jeg ville ha ventet en uke eller to og overvåket en stund til før vi trekker virkelig sterke konklusjoner om dette, sier Mike Tildesley, som sier han ble overrasket over Johnsons uttalelser.

Andelen dødsfall har økt noe blant dem som er smittet med den nye mutasjonen B117, fra 10 til 13 per 1.000 pasienter, påpeker Tildesley. Men han advarer om at det er basert på et relativt lite datagrunnlag.

Mer smittsom

Det er enighet om at mutasjonen er mer smittsom, men inntil Johnsons pressekonferanse fredag hadde ingen myndighetspersoner antydet offentlig at den kunne være mer dødelig.

Johnson får også støtte for uttalelsen. Hans øverste vitenskapelige rådgiver Peter Horby sier til BBC at dersom informasjonen ikke hadde vært offentliggjort, kunne regjeringen blitt anklaget for å skjule den. Men nyheten må «settes i perspektiv», tilføyer Horby.

Selv om det er tegn på at B117-varianten faktisk kan være marginalt mer dødelig, påpeker Horby at risikoen for å dø av covid-19 er «svært, svært lav» for de fleste.

En rekke kommuner i Oslo-regionen har stengt ned etter at det fredag ble oppdaget et utbrudd av den fryktede britiske mutasjonen i Nordre Follo.