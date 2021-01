Biden tar grep mot matmangel

NTB

USAs president Joe Biden lover hjelp til det økende antallet amerikanere som går sultne under koronakrisen.

I første omgang er bidraget moderat – og langt mindre enn det presidenten har bedt Kongressen om å legge på bordet.

Men Biden varsler nå at skal tas grep umiddelbart for å sikre mathjelp til hardt rammede husholdninger i USA. Fredag signerte han to presidentordrer, melder DPA.

Den første ordren skal utvide tilgangen til mat for lavinntektsfamilier og barn som ikke får skolemat fordi skolene er koronastengt.

Matmangel

Koronakrisen har utsatt et stort antall amerikanere for matmangel.

– Så mange strever med å få endene til å møtes. De trenger hjelp, og vi er innstilt på å gjøre alt vi kan for å tilby hjelp så raskt som mulig, sier Brian Deese, som nå har overtatt som leder for det nasjonale økonomiske råd i Det hvite hus.

Ett tiltak er å be landbruksdepartementet justere reglene slik at det kan deles ut mer penger til matvarebistand.

Barn som ikke får skolemåltider fordi det er innført fjernundervisning, loves en økning på 15 prosent i matvarehjelpen.

Lavinntektshusholdninger skal i tillegg kunne få hjelp fra et ernæringsprogram.

Presidentordren skal dessuten sørge for å forbedre utleveringen av koronasjekker og for at folk fortsatt oppfyller kravene til ledighetstrygd selv når de nekter å påta seg arbeid som setter deres helse i fare.

Arbeiderrettigheter

Den andre presidentordren styrker kollektiv forhandlingsmakt og arbeidernes rettigheter og innfører 15 dollar i timen som minimumslønn for føderalt ansatte, selv om mange føderalt ansatte i USA allerede får utbetalt mer enn det.

Fredagens presidentordrer har til hensikt å bedre situasjonen for familier som sliter, i tiden fram til Kongressen har ferdigstilt en koronakrisepakke.