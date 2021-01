Biden havner på kant med Canada allerede første dag på jobben

NTB

Påtroppende president Joe Bidens plan om å vrake Keystone-rørledningen gjør at forholdet til Canada blir kjølig fra første stund, mener ekspert.

Rørledningen ble først vraket av Barack Obama, før Donald Trump tok den inn i varmen igjen. Den er svært viktig for Canada. Bidens avgjørelse kan gjøre forholdet til naboen i nord vanskelig.

Det har allerede vært kjølig i fire år nå på grunn av det som til tider var en isfront mellom Canadas statsminister Justin Trudeau og Trump. Biden har varslet at rørledningen blir vraket på hans første dag som president.

– Det er ikke en god måte å starte et forhold på. Med tanke på at rørledningen er veldig viktig for den canadiske regjeringen, er det ikke til hjelp at den nye administrasjonen vil vrake den, sier valgforskeren Tim Powers.

Rørledningen til en verdi av 8 milliarder skal kunne frakte 830.000 fat olje om dagen fra Albertas oljesandutvinning til raffinerier i Texas.

Biden har omtalt oljesandutvinningen som «veldig, veldig forurensende».

Politikk-professor Ryan Katz-Rosene fra Universitetet i Ottawa sier at Bidens avgjørelse forsurer forholdet mellom landene, men at det først og fremst gjør det vanskelig for Trudeau på hjemmebane.

Den canadiske opposisjonslederen Erin O'Toole, som leder Det konservative partiet, sier Bidens avgjørelse vil «ødelegge flere tusen canadiske familier».

Hun ber Trudeau ta grep mot den nye Biden-administrasjonen.