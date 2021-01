Unge republikanere ber partiet endre kurs i åpent brev

Nesten 100 unge republikanere skriver i et åpent brev til sine partifeller at partiet må endre kurs etter det voldelige opprøret i Washington. Her er Trump-støttespillere utenfor kongressbygningen før den ble stormet. Foto: John Minchillo / AP / NTB

NTB

Nesten 100 unge republikanere skriver i et åpent brev til partiets politikere i Kongressen at kursen må endres. De ber partiet ta ansvar for kongresstormingen.