NTB

Musikkprodusenten Phil Spector er død, opplyser fengselsmyndighetene i California. Han ble 81 år gammel.

Departementet for rehabilitering i California, der Spector sonet, skriver at han døde av naturlige årsaker. Spector døde lørdag på sykehuset, melder TMZ.

Spector ble kjent i musikkindustrien på 60-tallet og produserte flere kjente klassikere, som The Righteous Brothers' «You Lost that Lovin' Feeling», «Unchained Melody» og «You're My Soul and Inspiration». Han samarbeidet blant annet med The Beatles, og produserte deres siste album «Let it Be», og John Lennons sang «Imagine».

Dømt til fengsel

Spector ble i 2009 dømt til fengsel med en minstetid på 19 år for å ha skutt og drept skuespiller Lana Clarkson i 2003. Clarkson ble funnet drept i huset hans i Los Angeles. Han har hele veien avvist straffskyld.

Den første rettssaken foregikk i 2007, men den ble erklært ugyldig fordi juryen ikke klarte å bestemme seg for om han var skyldig eller ikke. I en ny rettssak i 2009 ble han funnet skyldig.

Verdenskjente hits

Spector begynte karrieren sin i slutten av 50-årene. Da var han forsanger i The Teddy Bears og oppnådde stor suksess med singelen «To Know Him Is To Love Him».

I år 1960 startet han et plateselskap, 21 år gammel, og begynte å skrive og produsere for andre musikere. Mellom 1961 og 1965 produserte han hits som nådde top 40-listen i USA.

I 1970 produserte han albumet til Beatles «Let It Be», som ble verdenskjent. I ettertid produserte han også musikk for Leornad Cohen.