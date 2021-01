Biden opphever noen av Trumps mest omstridte vedtak første dag

NTB

Allerede i sine første timer som president vil Joe Biden oppheve noen av Donald Trumps mest omstridte beslutninger.

Åpningssalven blir starten på en ti dager blitz av presidentordrer som tar sikte på å endre USAs politiske kurs etter Trump, uten å vente på Kongressen, ifølge Bidens påtroppende stabssjef Ron Klain.

Allerede onsdag, umiddelbart etter at han er tatt i ed, vil Biden oppheve forbudet mot innvandring fra enkelte muslimske land, melde USA inn i Parisavtalen igjen og innføre påbud om å bruke munnbind i føderale bygninger og på reise mellom delstatene.

Andre blant et titall tiltak onsdag blir å forlenge pausen for tilbakebetaling av studielån og innføre tiltak for å hindre at folk som sliter under pandemien, blir kastet ut av boligene sine.

Bøte på de verste skadene

– Disse presidentordrene vil hjelpe millioner av amerikanere som sliter i forbindelse med krisene. Biden går til aksjon ikke bare for å reversere de verste skadene etter Trump-administrasjonen, men også for å bevege landet framover, sier Klain i et notat til staben sin.

En full gjennomføring av Bidens planlagte tiltak krever godkjenning av Kongressen, blant annet en krisepakke mot coronapandemien og den økonomiske krisen til 1.900 milliarder dollar og en omfattende innvandringsreform, som begge sendes til Kongressen allerede på hans første dag i stillingen, ifølge Klain.

Coronatiltak

Han har også en omfattende plan for å trappe opp den haltende vaksineringsprosessen mot coronaviruset

Andre dag i Det hvite hus, torsdag, er planen å undertegne en ordre om å gjenåpne skoler og utvide coronatesting, og fredag innfører Biden økonomiske hjelpetiltak for dem som sliter økonomisk på grunn av pandemien.

Uka etter iverksetter Biden tiltak i forbindelse med kriminalreform, klimaendringer og innvandring, inkludert en ordre om å sette fart i å gjenforene familier som ble splittet ved grensa til Mexico.

Tradisjon med storm av tiltak

Det er tradisjon at nye presidenter raskt undertegner en rekke presidentordrer etter at de er innsatt. Trump gjorde det samme, men mange av hans ordrer ble utfordret og stanset av domstolene.

Idet Biden tar over etter Trump, har han fanget fullt av utfordringer. Blant annet spinner coronapandemien ut av kontroll, med 4.000 døde per dag og totalt snart 400.000 amerikanere døde.

Også økonomien sliter, med ti millioner færre jobber tilgjengelig i forhold til da pandemien startet i mars i fjor. Mange amerikanske forbrukere og forretninger sliter med å holde hodet over vann.

Holde fokus på agendaen

Biden er opptatt av at riksrettssaken mot Trump ikke skal ta oppmerksomheten vekk fra hans agenda, og har foreslått at Senatet deler tiden mellom riksrettssaken og å godkjenne hans ministre og andre tiltak.

Trump er stilt for riksrett for å ha oppildnet til angrepet mot Kongressen i forrige uke med det formål å hindre at Biden ble innsatt som president.

Trump har ennå ikke gratulert Biden med seieren og bare indirekte erkjent at han tapte valget, og han nekter fortsatt å droppe de grunnløse påstandene om grovt valgfusk.