Wikipedia-grunnlegger: Twitter og Facebook har sviktet i håndteringen av Trump

De to nettgigantene har begge utestengt Trump fra plattformene sine på utestengt tid etter at støttespillere av ham stormet kongressbygningen 6. januar. Trump er tiltalt i sin andre riksrettssak etter angrepet, som kritikerne mener han oppildnet til.

I et intervju med AFP for å markere at det fredag er 20 år siden Wikipedia ble lansert, sier Wales at ansvaret for angrepet kun ligger hos Trump.

Men ifølge ham har Twitter og Facebook konsekvent «slitt med desinformasjonen» som Trump har spredt.

– De gjorde en dårlig jobb med håndteringen av Donald Trump i veldig, veldig lang tid. Han spredte åpenbart desinformasjon, han oppførte seg åpenbart truende mot folk, sier Wales.

300 språk

Wikipedia er nå en av de mest populære nettsidene i verden, med over 55 millioner artikler på 300 språk, som blir lest mer enn 15 milliarder ganger i måneden.

Det er også, slik Wales først så for seg, «en verden der hver eneste person på planeten gis fri tilgang til all menneskelig kunnskap».

Avgjørelsen fra 2003 om å gjøre Wikipedia til et prosjekt som ikke driver for profitt, er ifølge Wales en av grunnene til at selskapet ikke har måttet tåle lignende kritikk og vanskelige avgjørelser som Twitter og Facebook.

– De har en forretningsmodell som sier: Vi trenger så mange øyne som mulig, vi trenger så mange sidevisninger som mulig, sier Wales.

– Nå er det også skadelig for merkevaren deres. Så de må håndtere det, men jeg tror de kommer til å slite, legger han til.

Facebook, Twitter og kulturkrig

Facebook og Twitter har blitt assosiert med den dypt splittende kulturkrigen i USA og spredningen av desinformasjon på hele kloden. Wikipedia er på den annen side regnet som en av de siste eksemplene på idealisme fra tidlig internettalder, ifølge støttespillerne.

Men tidlig på 2000-tallet førte usannheter og brukersabotasje til en debatt om regulering av internett. Nå blir siden heller nevnt som et eksempel for det gode internett kan tilby, ifølge Wales.

– Jeg sier alltid at vi aldri var så dårlige som de sa vi var, og vi er ikke så gode som de mener vi er. Men vi vet at Wikipedia ikke er perfekt, og at vi fortsatt har mye jobb igjen å gjøre, sier han.

Vil bli som Oxford

Ambisjonene for Wikipedias neste 20 år blir ifølge Wales veldig like ambisjonene for de første 20. I 2006 satt han et mål om å ha 100.000 Wikipedia-artikler for hvert eneste språk som blir snakket av mer enn en million mennesker.

– Vi er fortsatt minst 20 år unna det, sier Wales.

Hans fremste håp er at Wikipedia blir en institusjon som lever videre, som Storbritannias Oxford University – det eldste i den engelsktalende delen av verden – som kan spore røttene sine helt tilbake til det 11. århundret.

– Vi setter virkelig søkelyset på hvordan vi bygger en institusjon som kan vare. Vi vil være noe sånt for samfunnet i lang tid framover, sier Wales.