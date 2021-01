Biden må droppe å ta toget til sin egen innsettelse

NTB

Av hensyn til sikkerheten får togentusiast og påtroppende president Joe Biden likevel ikke ta toget til Washington når han skal tas i ed neste uke.

Det er neppe lett for Biden å gi avkall på den halvannen time lange togturen fra hjembyen Wilmington til den amerikanske hovedstaden.

I sine 36 år som senator pendlet han med tog til kontoret i Washington. Hans forkjærlighet for toget var godt kjent, og han valgte å ta toget hjem etter sin siste dag som visepresident for fire år siden.

USAs kanskje mest kjente togpendler gjorde et poeng av å reise hjem til sønnene hver kveld da han mistet kona Neilia og datteren Naomi i en trafikkulykke i desember 1972, kort tid etter at han ble valgt til senator for første gang.

Han avla senatoreden på sykehuset, der sønnene Beau og Hunter ble behandlet for alvorlige skader etter ulykken.