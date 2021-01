Tre FN-soldater drept i Mali

NTB

Tre FN-soldater fra Elfenbenskysten ble onsdag drept i en bombeeksplosjon i Mali.

Soldatene ble rammet av en veibombe på vei fra byen Douentza til Timbuktu, opplyser FN-operasjonen Minusma.

Væpnede menn begynte deretter å skyte på soldatene. I tillegg til dem som ble drept, ble seks soldater såret.

FNs generalsekretær António Guterres fordømmer angrepet på kolonnen med FN-kjøretøy. Han understreker at et angrep mot FNs fredsbevarende styrke kan være en krigsforbrytelse, og han ba myndighetene i Mali om å gjøre alt det de kan for å identifisere og raskt straffe de ansvarlige for angrepet.

FNs fredsbevarende styrke har vært i Mali siden 2013, etter at islamske ekstremister tok kontroll over større byer i nord. En franskledet militæroperasjon tok tilbake kontrollen over byene men jihadistene har siden omgruppert seg i landlige områder og angriper i større omfang, blant annet Malis hær og FN-styrker.