McConnell åpner for å stemme for å avsette Trump

NTB

Senatets republikanske leder Mitch McConnell sier at han ikke har bestemt seg for hva han vil stemme i en riksrettssak mot Donald Trump.

Det er i et brev til sine republikanske kolleger onsdag kveld at McConnell ikke utelukker at han vil stemme for å kjenne Trump skyldig.

Representantenes hus ventes å tiltale Trump for å oppildne til opprør. Saken blir deretter oversendt Senatet, som fungerer som domstol i riksrettssaker.

Skal Trump bli dømt og avsatt, trengs to tredels flertall i Senatet.

Det forutsetter at 17 av de republikanske senatorene slutter seg til Demokratene, noe som ikke er ventet om ikke McConnell selv gjør det.

– Selv om pressen har vært full av spekulasjoner, har jeg ennå ikke tatt en endelig beslutning om hvordan jeg vil stemme, og jeg har til hensikt å lytte til de juridiske argumentene når de legges fram i Senatet, skriver McConnell.

Tidligere onsdag opplyste McConnells talsmann at han ikke vil fremskynde behandlingen av en riksrettssak i Senatet, som først trer sammen 19. januar.