NTB

Amazon, som eier serverne som Parler har brukt, har tatt det konservative sosiale mediet av internett.

I et brev til Parlers eiere har Amazon skrevet at Parler ville bli stengt ved midnatt søndag. Amazon varsler at Parler kan miste tilgangen til serverne deres permanent fordi de ikke har ryddet opp i voldelige ytringer. Google og Apple har også fjernet Parler fra sine app-butikker.

Flere nettsteder som følger med på om ulike nettsteder er nede, bekrefter at Parler er nede mandag morgen norsk tid.

Parler blir av mange sett på som et alternativ til Twitter etter at mikrobloggtjenesten utestengte president Donald Trump og mange av hans støttespillere.

Parler-sjef John Matze anklaget søndag teknologigiganter som Amazon for å føre krig mot ytringsfriheten.

– De vil IKKE vinne. Vi er verdens siste håp for ytringsfriheten, sa han.

I begynnelsen tiltrakk Parler seg mange svært konservative og også høyreekstreme brukere, men i den senere tid har flere tradisjonelle konservative stemmer også tatt i bruk plattformen.

Fox News-stjernen Sean Hannity har 7,6 millioner følgere, mens hans kollega Tucker Carlson har 4,4 millioner.