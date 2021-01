CNN: Biden prøver å unngå riksrett mot Trump

Joe Biden kan få et problem dersom Demokratene i Kongressen går videre med riksrettsforslaget, mot Republikanernes ønsker.

NTB

Påtroppende president Joe Bidens rådgivere prøver å finne en måte Donald Trump kan sanksjoneres på uten at han stilles for riksrett.

Grunnen er at en riksrettssak i Senatet kan forsinke presidentens ministernominasjoner og annet viktig arbeid, deriblant en stor økonomisk krisepakke som Biden planlegger å innføre.

Utad sier Biden at det er opp til Kongressen å beslutte hvordan Trump skal sanksjoneres for sin rolle i det voldelige angrepet på kongressbygningen onsdag, men ifølge CNN jobber hans rådgivere med speaker Nancy Pelosi og andre ledende demokrater for å finne en annen utvei enn riksrett.

Tidligere søndag ble det blant annet luftet at Representantenes hus, som står for tiltalen, kan utsette å sende saken videre til Senatet, som fører rettssaken, fram til Biden har fått regjeringen sin på plass og vedtatt en økonomisk krisepakke.