Palestinerne må se langt etter coronavaksine

Amram Cohen er en av drøyt 1,8 millioner israelere som har fått den første dosen av Pfizer-Biontechs coronavaksine. Amnesty krever at millioner av palestinere som lever under israelsk okkupasjon også får tilbudet. Foto: AP / NTB

NTB

Israel har vaksinert hver femte innbygger, men millioner av palestinere som lever under israelsk okkupasjon får ikke tilbudet.

Israels helseminister Yuli Edelstein tvitret søndag «fantastiske nyheter» og opplyste at drøyt 1,8 millioner israelere nå har fått den første dosen med Pfizer-Biontech-vaksine. Det tilsvarer omtrent hver femte innbygger.

Edelstein var selv den første som mottok vaksinen, sammen med statsminister Benjamin Netanyahu 19. desember.

Den israelske regjeringen har lovet å vaksinere alle landets innbyggere over 16 år innen utgangen av mars.

Tilbudet gjelder imidlertid ikke de rundt 5 millioner palestinerne som lever under israelsk okkupasjon på Vestbredden og Gazastripen. Det reagerer Amnesty sterkt på.

Ignorerer forpliktelser

– Den israelske regjeringen må slutte å ignorere sine internasjonale forpliktelser som okkupasjonsmakt og umiddelbart handle for å sikre at covid-19-vaksiner blir gitt også til palestinere som lever under okkupasjonen på Vestbredden og Gaza-stripen, sier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty Norge.

At israelere som lever i de ulovlige bosetningene på Vestbredden i motsetning til palestinerne blir vaksinert, illustrerer ifølge ham den israelske regjeringens «institusjonaliserte diskriminering» .

– Israelske myndigheter må sørge for at vaksiner blir gitt like mye til palestinerne som lever under deres kontroll, og de må også sikre jevn innføring av vaksiner og annet medisinsk utstyr, samt gjøre nødvendige logistiske tiltak for å sikre sikkerheten og effektiviteten til disse vaksinene, sier Egenæs.

Hardt rammet

– Israel må yte full økonomisk støtte for å sikre at vaksinen umiddelbart distribueres til den palestinske befolkningen uten diskriminering, krever Amnestys generalsekretær.

Nærmere en halv million israelere har til nå testet positivt for coronaviruset, og for 3.651 har det endt med døden. Det tilsvarer 40 koronarelaterte dødsfall per 100.000 innbyggere.

Nesten 150.000 palestinere har fått påvist smitte, og 1.604 er døde. Det tilsvarer 31 dødsfall per 100.000 innbyggere.

Gjennomsnittet i verden er til sammenligning 25, mens det i Norge hittil har vært ni coronarelaterte dødsfall per 100.000 innbyggere.