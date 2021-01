Qanon-leder til FBI etter kongresstormingen: – Kom til Washington fordi Trump ba om det

NTB

Qanon-lederskikkelsen Jake Angeli er pågrepet etter kongressopprøret. Han ringte selv til FBI for å fortelle at han hadde deltatt i stormingen.

Angeli, hvis fulle navn er Jacob Anthony Angeli Chansley, er blitt et av selve ikonene på det voldelige opprøret. Konspirasjonsteoretikeren deltok i opprøret med sin velkjente vikinghjelm og pelshatt, i bar overkropp med ansiktsmaling i fargene til det amerikanske flagget.

Han ringte selv inn til FBI og bekreftet at det var han som figurerte i flere bilder fra opprøret, blant annet sittende i visepresidentens stol i Senatet. CNN skriver at politirapporten om pågripelsen av Angeli er en av de sterkeste indikasjonene på at det var et koordinert opprør som fant sted.

– Chansley opplyste at han kom som del av en gruppeinnsats, med andre patrioter fra Arizona, etter at presidenten ba om at alle patrioter måtte komme til Washington 6. januar, heter det i politirapporten.

Angeli er en velkjent skikkelse i det løst sammensatte og konspiratoriske Qanon-miljøet og en ihuga Trump-supporter.