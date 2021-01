Senatstopp: Capitol Hill er et åsted

Demokraten Mark Warner har skrevet til elleve teleoperatører og sosiale medier og bedt om at de umiddelbart sikrer innhold og metadata knyttet til onsdagens opprør og kongresstorming.

Warner skriver at FBI og andre politibyråer jobber med å etterforske hendelsen og at Capitol Hill er å regne som et åsted.

– Data om meldinger fra og til deres kunder som kan ha deltatt i eller bistått de involverte i dette opprøret, er kritiske beviser som kan hjelpe til å stille opprørerne til rettferdighet, skriver Warner.