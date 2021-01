Republikansk folkevalgt pågrepet etter opprøret i Washington

NTB

Et republikansk medlem av delstatsforsamlingen i West Virginia ble fredag pågrepet av føderale myndigheter etter å ha vært med på stormingen av Kongressen.

Journalisten Chad Hedrick fra den lokale TV-kanalen WSAZ var vitne til pågripelsen.

Derrick Evans er siktet for å ha gått inn på et område han ikke hadde adgang til, etter at han strømmet på Facebook mens han stormet Kongressbygningen med andre Trump-tilhengere.

En mann som poserte i kontorstolen til speaker Nancy Pelosi, er også pågrepet i Arkansas fredag. Til sammen er 13 personer siktet i en føderal domstol og 40 i tingretten i Washington D.C. etter stormingen, ifølge det amerikanske justisdepartementet.