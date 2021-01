2020 var nok et dystert år for regnskogen i Brasil

NTB

Mer enn to fotballbaner med regnskog ble ødelagt i den brasilianske delen av Amazonas hvert minutt i 2020.

8.426 kvadratkilometer av den brasilianske regnskogen i Amazonas ble avskoget i 2020, ifølge det brasilianske rombyrået INPE. INPE analyserer satellittbilder hver måned for å spore ødeleggelsen og har gjort det siden 2015.

Ødeleggelsen er noe mindre enn i 2019. De to siste årene er de verste som er målt. Klimaaktivister viser til at Jair Bolsonaro har kuttet finansiering av miljøvern og åpnet Amazonas-land for gruvedrift og landbruk i løpet av sine to første år.

Amazonas og andre regnskoger anses som vesentlig for å bremse klimaendringer.