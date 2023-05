Nordisk dominans på europatouren i golf – Forsström vant

NTB

Simon Forsström fra Sverige vant helgens turnering på europatouren golf i Antwerpen. Nordiske spillere tok de tre første plassene.

Forsstrøm endte 17 slag under par etter serien 64-67-67-69 og seiret ett slag foran sin landsmann Jens Dantorp. Danske Thorbjørn Olesen tok tredjeplassen ytterligere to slag bak.

I tillegg var svenske Alexander Björk en av de tre som delte 4.-plassen.

Forsström innkasserte drøyt 3,6 millioner kroner (311.000 euro) for sin første seier på europatouren.

De to norske deltakerne var langt fra å greie cuten halvveis. Kristian Krogh Johannessen endte på delt 120.-plass (tre over par), Kristoffer Reitan på delt 139.-plass (sju over).