Ronaldo med verdensrekord og måldobbel for Portugal

Cristiano Ronaldo feirer etter å ha scoret for Portugal i det som var en historisk kamp for veteranen. Foto: Armando Franca / AP / NTB

NTB

Cristiano Ronaldo ble torsdag fotballhistoriens mestspillende landslagsspiller. Det feiret han med å score to ganger i Portugals 4-0-seier over Liechtenstein.

Den 38-årige spissveteranen slo til etter pause. Først la han på til 2-0 på et selvsikkert straffespark, mens han tolv minutter senere gjorde hjemmelagets tredje mål på et frispark.

Scoringsdobbelen kom i Ronaldos 197. opptreden for Portugal. Med det passerte han Kuwait-spilleren Bader Al-Mutawa og ble stående alene med verdensrekorden for antall landskamper.

Ronaldo ble byttet ut i det 78. minutt og fikk ikke muligheten til å spille for et hattrick i åpningskampen i EM-kvalifiseringen. Han står med 120 Portugal-scoringer siden debuten i august 2003.

João Cancelo gjorde Portugals første mål etter åtte minutter. Da gikk et lavt skudd inn via to spillere, mens Bernardo doblet ledelsen like etter hvilen.

Torsdagens oppgjør var Roberto Martínez' første som trener for det portugisiske landslaget. Spanjolen sluttet som Belgia-sjef etter VM-sluttspillet i Qatar før jul.