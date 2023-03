Kane alene som tidenes toppscorer for England – slo Italia i EM-kvalifiseringen

Tottenham-spissen Kane delte rekorden med Wayne Rooney foran torsdagens oppgjør. Like før pause fikk England straffe da Giovanni Di Lorenzo handset, og kapteinen var sikker.

Det var Kanes 54. landslagsmål, og dermed troner han alene på toppen over de ypperste målscorerne på det engelske landslaget gjennom tidene.

Kane debuterte for England som 21-åring i 2015. Han ble raskt en av historiens mest målfarlige angrepsspillere og har bøttet inn scoringer for Tottenham i Premier League.

Declan Rice sendte gjestene i ledelsen etter tolv minutter. Kane fikk sin avslutning blokkert før West Ham-profilen Rice banket ballen i mål på returen.

Debutmål

Ti minutter etter pause reduserte landslagsdebutant Mateo Retegui for Italia. Det ble spenning da England-back Luke Shaw ble utvist etter å ha fått sitt annet gule kort på to minutter, men nærmere kom ikke vertene poeng i den første kampen i EM-kvalifiseringen.

Kampen ble spilt på Stadio Diego Armando Maradona i Napoli.

Italia er regjerende europamester etter finaleseieren mot England på Wembley i 2021. Den kampen ble avgjort etter straffesparkkonkurranse.

Rice og Kane sørget for en engelsk drømmeåpning torsdag, men Retegui ga hjemmelaget troen tilbake etter hvilen. Lorenzo Pellegrini spilte Tigre-spissen gjennom, og 23-åringen hadde få problemer med å trille inn 1-2-målet i sin første landskamp.

Rødt kort

Retegui er født i San Fernando i Argentina, men har valgt å spille landslagsfotball for Italia. Han spiller for tiden i fødelandet for klubben Tigre og er på utlån fra Boca Juniors.

Italia presset på for utligning etter reduseringen, men det engelske laget holdt unna og sikret en viktig seier til tross for at Shaw ble vist ut etter 80 minutter. Først fikk Manchester United-forsvareren gult kort for drøying, før han bare minutter senere felte målscorer Retegui og fikk marsjordre.

Nord-Makedonia, Malta og Ukraina er også i puljen. Nord-Makedonia slo Malta 2-1 torsdag, mens Ukraina spiller sin første kamp når de møter England borte søndag.