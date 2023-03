Mannen bak rekordbakken i Vikersund er død

NTB

Den slovenske ingeniøren Janez Gorisek har designert verdens største hoppbakker, blant dem Vikersundbakken. Nå er han død, 89 når gammel.

Slovenerens familie bekrefter dødsfallet overfor nyhetsbyrået AFP tirsdag. Gorisek døde etter plutselig sykdom, opplyser sønnen Sebastjan Gorisek.

Den avdøde 89-åringen skaffet seg et stort navn i hoppmiljøet som mannen bak nær sagt alle skiflygingsbakkene i verden. Da Vikersundbakken ble ombygget og gjenåpnet i 2011, for å legge til rette for enda lengre svev, hadde Gorisek hendene på rattet.

Sammen med sønnen Sebastjan laget sloveneren det som ble omtalt som en «snillere» bakke, hvilket i praksis førte til at hopperne hadde en lavere svevkurve ned mot overgangen.

Storbakke-spesialist

Da den ombygde Vikersundbakken ble åpnet av daværende kulturminister Anniken Huitfeldt for tolv år siden, var Gorisek på plass i mammutbakken i Heggenåsen.

– Det er blitt en fantastisk bakke. Her har vi kunnet konstruere bakken helt fra grunnen av. I Planica har vi vært nødt til å justere med snø underveis, sa Gorisek senior.

Han er kort og godt mannen bak alle de store skiflygingsbakkene i verden. Også i Planica, Kulm og Oberstdorf har han vært involvert.

Arbeidet og interessen for å designe skibakker startet allerede i 1969. Da ble Gorisek og storebroren Vlado bedt om å lage verdens største skibakke i Planica. Målet var å utforme den slik at hopp ned mot 250 meter kunne gjennomføres.

Siden har bakken stadig vært gjenstand for utbedringer.

Aktiv skihopper

– Da jeg overtok, var grensen i Planica satt til 150 meter. Jeg sa «la oss gå for 200». Da vi nådde 200, sa jeg «la oss gå for 250», sa Gorisek i et intervju med AFP i 2017.

Da poserte han foran mammutbakken som på mange måter var hans baby.

Gorisek var selv aktiv skihopper i yngre dager, men har aldri hoppet lenger enn 105 meter. På 50-tallet ble han studentverdensmester to ganger.

Østerrikske Stefan Kraft har verdensrekorden i skiflyging på 253,5 meter. Den er satt i Vikersundbakken.