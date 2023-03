Halvor Egner Granerud vant Raw Air etter 2.-plass i Vikersund

Asker-mannen landet på 234 og 219 meter i sine to hopp og endte 7,6 poeng bak seierherre Stefan Kraft. Tredjeplassen tok Anze Lanisek.

Det er sjette gang at Raw Air arrangeres og første gang at en nordmann på herresiden vinner.

– Det var veldig godt. Jeg har kjent på at han som lå som nummer to (Kraft), har hoppet noe så grådig godt her. Så jeg er veldig stolt og glad over at jeg klarer å ta vare på den ledelsen jeg hadde inn i Vikersund, sa Granerud til TV 2 etter rennet.

– Det er helt rått å ende opp med å vinne hele greia. Det hadde jeg ikke trodd da jeg holdt på å svime av i Holmenkollen, fortsatte han.

Johansson nest best

Granerud ledet sammenlagt før den siste konkurransen i Raw Air med 34,8 poeng på Kraft. Østerrikeren var tittelforsvarer etter fjorårets triumf.

Robert Johansson hoppet 234 og 211 meter. Det gjorde at han ble nest beste norske på 6.-plass.

Daniel-André Tande (16.-plass), Johann André Forfang (22), Kristoffer Eriksen Sundal (26) Joacim Ødegård Bjøreng (28) og Sondre Ringen (29) hoppet også i finaleomgangen.

Vant også verdenscupen

Tidligere søndag ble det klart at Granerud er vinner av verdenscupen etter at polske Dawid Kubacki sto over dagens konkurranse.

– Det viktigste i dag var å vinne Raw Air, og det nest viktigste var å vinne verdenscupen sammenlagt. Så var det tredje viktigste å vinne rennet, sa Granerud.

Herrehopperne var gjennom tolv Raw Air-konkurranser som gikk i Holmenkollen, Lillehammer og Vikersund.