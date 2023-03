Slutt mellom Karlsson og Poromaa

NTB

De svenske langrennsstjernene Frida Karlsson (23) og William Poromaa (22) er ikke lenger kjærester, skriver Expressen.

– Vi har gjort det slutt, men vi er fortsatt veldig gode venner, sier Karlsson til den svenske avisen.

De to flyttet fra hverandre i fjor på grunn av en travel treningshverdag. Før det hadde de et hus sammen i Sollefteå, men flyttet til hver sin by. Karlsson bosatte seg i Östersund, mens Poromaa flyttet til Sundsvall.

Karlsson kommer mandag hjem fra slovenske Planica med fire medaljer. Poromaa fikk med seg en bronse fra søndagens femmil.