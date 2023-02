Medaljen glapp for Braathen: – En av de dagene som man husker for alltid

VM-medaljen glapp i 2. omgang for Lucas Braathen. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Lucas Braathen var på skuddhold til en sensasjonell medalje i VM-slalåmen, men etter en stor feil i andreomgangen ble det til slutt sjuendeplass på 22-åringen.

– Det er en av de dagene som man husker for alltid, for hvor stort det kunne blitt og hvor smått det ble, sa Braathen til NTB etter rennet.

Det var ingen selvfølge at Braathen stilte til start i søndagens avslutningsrenn i Courchevel. 31. januar måtte han gjennom et inngrep for en akutt blindtarmsbetennelse.

At 22-åringen akkurat hadde gjennomgått en operasjon var vanskelig å tro, for etter en forrykende første omgang var nordmannen bare 13 hundredeler bak teten.

Likevel uteble jubelen til slutt, da en feil i den krevende andreomgangen førte til at medaljen glapp i VM-debuten.

– I en så marginal sport som slalåm så er det én port før du har kastet bort alt arbeidet du har gjort, fortsatte Braathen til NTB.

Unggutten var svært skuffet etter rennet, men er klar på at opplevelsen er en erfaring han tar med seg videre.

– De dagene her gror man like mye, om ikke mer, av, som de dagene man vinner, men akkurat nå skal jeg innrømme at det ikke er så lett.

Til tross for Braathens skuffelse ble det norsk jubel i Courchevel på VMs siste dag. Henrik Kristoffersen sikret gullet til Norge etter å ha kjørt seg opp hele veien fra en 16.-plass etter førsteomgangen.

– Han har gjort en ekstrem jobb. All honnør til han, det er kjempefortjent, sa Braathen om lagkameraten.