– Jeg trodde ikke det skulle holde, jeg gjorde for mange feil på toppen. Det er ikke hver dag man kommer tilbake fra 16.-plass og vinner VM-gull sa Kristoffersen til Viaplay etter rennet.

Kristoffersen fikk en trøblete første omgang og startet finalen 0,91 sekunder bak teten.

I den krevende løypa i andreomgangen gjorde han det imidlertid langt bedre. Nordmannen klatret stort på resultatlisten etter å ha vært helt nede på 16.-plass i første omgang.

Løper etter løper kom i mål til røde tider. Da også Manuel Feller, som ledet etter første omgang, kom inn bak Kristoffersen var det norske gullet i boks.

Det var Kristoffersens første i disiplinen. I 2019 tok han gull i storslalåmen.

Greske AJ Ginnis sørget for dagens andre sensasjon da han sikret sølvmedaljen. Italienske Alex Vinatzer tok bronsen.

Store differanser

Etter en tett og jevn første omgang, skapte finaleomgangen langt større differanser. Selv med et vanskelig utgangspunkt var gullvinneren klar på at den krevende løypa i andreomgangen skapte muligheter for å hente inn forspranget.

Henrik Kristoffersen var rørt etter å ha VM-gull i slalåm. Foto: Lise Åserud / NTB

– Det her jevner ut alt. Ting må stemme, det må det, men da får vi se, sa Kristoffersen til Viaplay.

Lucas Braathen var best plassert av de norske etter førsteomgangen. VM-debutanten lå på en andreplass før finalen, 0,13 sekunder bak den ledende østerrikeren.

I 2. omgang var Braathen den eneste som greide å øke ned til Kristoffersen underveis, men en stor feil like før mål henviste 22-åringen til en 7.-plass i konkurransen.

Skuffet

Nordmannen var tydelig skuffet etter at VM-medaljen glapp.

– Jeg gjorde jobben helt fram til jeg var ukonsentrert i ett sekund, og da var det gjort. Sånn er slalåm, sa Braathen til Viaplay etter konkurransen.

VM-debutanten gjennomførte likevel en sterk konkurranse da han hang med i medaljekampen bare 19 dager etter at han ble blindtarmoperert.

Sebastian Foss Solevåg hadde også sjans på medaljene i 2. omgang etter å ha kjørt ned til femte beste tid i førsteomgangen. I finalen fikk han det tyngre og endte til slutt på en 19.-plass.

Timon Haugan kjørte seg opp til en 17.-plass i andreomgangen, mens Alexander Steen Olsen endte som nummer 22 i konkurransen.