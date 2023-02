Sebastian Samuelsson snøt Johannes Thingnes Bø for å bli historisk

Johannes Thingnes Bø måtte nøye seg med tredjeplass på fellesstarten under VM i skiskyting i Oberhof.

NTB

Johannes Thingnes Bø kunne blitt historisk under VMs siste dag, men det ville seg ikke. Svenske Sebastian Samuelsson vant fellesstarten, mens Bø tok bronsen.

VM-kongen Johannes Thingnes Bø var sterk under søndagens fellesstart, men kunne ikke ro i land gullet under mesterskapets siste konkurranse. 29-åringen kunne ha sikret seg sitt fjerde gull i Oberhof, det er ingen annen uttøver som har gjort i et Verdensmesterksap. Det ble isteden en bronse og en 31. VM-medalje i karrieren.

Svenske Sebastian Samuelsson vant rennet foran landsmannen Martin Ponsiluoma som gikk inn til 2.-plass.

– Veldig godt fornøyd med mesterskapet det har godt virkelig, virkelig bra, sa Johannes Thingnes Bø til NRK etter rennet.

Med bronse etter VMs siste konkurranse er han den andre utøveren som har tatt medaljer i alle øvelser. Det er kun Marte Olsbu Røiseland som har gjort det tidligere.

– Det er kjempe stort. Det er jo på mange måter isolert sett et medalje mål på alle løp. Du har likevel ikke med deg et mål om å ta sju medaljer. Jeg har vært fokusert hele veien. Jeg har fått ut mitt beste potensial og det synes jeg fikk i dag og, la han til.

Sturla Holm Lægreid gikk inn til 4.-plass, mens Tarjei Bø ble nummer 9. Johannes Dale endte på 11.-plass foran Vetle Sjåstad Christiansen som tok 12.-plassen. Endre Strømsheim gikk inn til 15.-plass.

Tøff start

Ved første skyting var det den regjerende verdensmesteren Sturla Holm Lægreid som var stødigst av de norske utøverne. Han var den eneste norske som sto for fullt hus og etterlot et gap på 21,7 sekunder ned til gullfavoritten Thingnes Bø.

Tilbake på standplass for den siste liggende skytingen ble det nok en strafferunde på Thingnes Bø, men også Lægreid. Dermed ble de to norske satt i en jagende posisjon opp til teten.

Kostbar bom

Til tredje runde på standplass hadde Thinges Bø tettet til en luke på 23, 5 sekunder. Rolig og kontrollert var han for raskest og sikrest med børsa og gjeninntok ledelsen.

På siste skyting før målgang ble ville det ikke historie la seg skrive. Thingnes Bø ble nok en gang sendt ut på en strafferunde, mens svenskene Martin Ponsiluoma og Sebastian Samuelsson skjøt fullt hus. Med et for stort gap opp til svenskene måtte stryningen innse bronsen.

– Jeg var sliten på slutten.

– Jeg måtte jobbe bra med hvert eneste skudd og jeg fant ikke den raske rytmen som jeg har hatt på de andre seriene de foregående dagene, men jeg ga det virkelig en sjanse og på det siste skuddet bommet jeg langt ned høyre.

– Det var ikke at jeg dro meg ut. Jeg så det hvite og så skjøt jeg, men sånn er det. Man henger ikke helt med når man er sliten, sa Thingnes Bø til NRK.