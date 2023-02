Kruttsterk VM-bronse til Mowinckel – Shiffrin brøt forbannelsen i storslalåm

NTB

Ragnhild Mowinckel (30) leverte en forrykende konkurranse og tok VM-bronse i storslalåm i franske Meribel torsdag. Mikaela Shiffrin vant gullet knepent.

Mowinckel endte 22 hundredeler bak amerikanske Shiffrin, mens hun var ti hundredeler unna sølvet, som gikk til Federica Brignone fra Italia.

Mowinckel kjørte seg opp fra femteplass i første omgang.

– Det er helt fantastisk, og det ligger masse arbeid bak. Jeg visste at jeg hadde sjansen etter første omgang, for jeg var nær tidsmessig. Jeg så de andre kjøre foran meg, og jeg våget å gå for pallen. Jeg var veldig sikker etter besiktigelsen at jeg kunne slippe på ned fra den siste doble. Der tjente jeg mye, og da er det ekstra deilig, sa Mowinckel til NTB.

Fire år er gått siden hennes siste mesterskapsmedalje. Totalt står hun med fire.

– Fy søren, dette har jeg jobbet skikkelig for. Denne er litt mer emosjonell enn de andre, og det føles litt som om jeg har fått det til på min andre sjanse. Det har vært tøft, men jeg har alltid hatt troen på det. Da blir det ekstra deilig når du har det svart på hvitt, sa bronsevinneren til NTB.

Lyktes endelig

Alpindronningen Mikaela Shiffrin har slitt med å lykkes i storslalåm i VM-sammenheng. Torsdag var forbannelsen over. Den amerikanske jenta, som er kjæreste med Aleksander Aamodt Kilde, ledet etter første omgang og forsvarte den i omgang nummer to.

Seiersmarginen ble til slutt på 12 hundredeler til sølvvinner Federica Brignone. Gullet var Shiffrins sjuende i VM-sammenheng og det første i årets mesterskap.

Mina Fürst Holtmann var nummer seks etter første omgang. I finalen leverte 26-åringen en ny meget solid omgang, men måtte se seg slått av da ledende Marta Bassino. 6.-plass ble det også til slutt.

Tviberg-trøbbel

Thea Louise Stjernesund kjørte inn til bronse i parallellslalåm onsdag. Dagen derpå lyktes ikke romerikingen like godt i storslalåm. Hun ble slått med halvannet sekund i første omgang, hvilket ga 14.-plass foran annen omgang.

Der kjørte hun inn til ledelse og klatret flere plasser på listene. Den endelige fasiten ble 8.-plass.

Maria Therese Tviberg ble verdensmester i parallellslalåm onsdag. Torsdag klarte hun ikke følge opp den prestasjonen. En stor feil underveis i første omgang kostet mye. Heller ikke i omgang nummer to traff gullvinneren perfekt, men klatret oppover listene.

Til slutt endte dagen med 18.-plass for bergenseren.