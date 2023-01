Petter og Oliver Solberg forsvarte Race of Champions-tittelen

Petter og Oliver Solberg forsvarte lagtittelen i Race of Champions. Her er de fotografert i forbindelse med et VM-rally. Foto: Bradley Collyer, PA Photos / NTB Les mer Lukk

NTB

Petter og Oliver Solberg vant lagkonkurransen i prestisjetunge Race of Champions for annet år på rad. De seiret i et felt fullt av motorsportstjerner.