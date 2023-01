Kimmich reddet Bayern fra hjemmetap: – Det handler om å være klar

Joshua Kimmich berget Bayern München fra hjemmetap med et vakkert mål, men han var bare mellomfornøyd etter 1-1 mot Köln. Foto: Alexandra Beier, AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Med et kjempetreff i siste minutt sørget Joshua Kimmich for at Bayern München fikk med seg ett poeng i 1-1-kampen mot Köln. RB Leipzig knuste Schalke 6-1.