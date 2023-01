Trøndelag idrettskrets sier tydelig nei til strømming av ungdomsidrett

NTB

Trøndelag idrettskrets har tatt et klart standpunkt mot at det skal tillates strømming av kamper i ungdomsidretten.

Beslutningen ble tatt på helgens styremøte, melder idrettskretsen på sine nettsider tirsdag.

I debatten på styremøtet sto spørsmålet om strømming vil være til ungdommens beste helt sentralt.

«Konklusjonen ble at man ikke kan se at dette er til ungdommens beste og definisjonen av ungdom settes da til de under 18 år. I tillegg er kommersialisering av ungdomsidretten noe vi ikke ønsker, toppidrett og voksenidrett er ok å kommersialisere», skriver kretsen.

Kretsstyret samlet seg derfor til slutt om et tydelig vedtak:

«Trøndelag idrettskrets sier nei til strømming for alle utøvere som er under 18 år. Videre ber man at det utarbeides forslag for retningslinjer for utøver som er under 18 år og som deltar i seniorklassen», heter det der.