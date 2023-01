Norges VM-fest fortsatte med Bergerud-show

Norges keeper Torbjørn Bergerud under VM-kampen mot Tyskland. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Torbjørn Bergerud og de norske håndballgutta leverte VM-beste og slo Tyskland 28-26 etter et drama. Spania venter for Norge i kvartfinalen.

Keeper Bergerud spilte en fantastisk andreomgang og ble kåret til banens beste.

– Det var morsomt. Jeg synes vi spilte bra nesten hele veien, oppsummerte landslagssjef Jonas Wille overfor Viaplay.

– Det er først og fremst Torbjørn som henter oss inn på slutten. Det var ingen spesielle taktiske grep vi gjorde. Det er deilig å ha en keeper som stenger. Da ser vi gode ut alle sammen, la han til.

Bergerud var like glad som sjefen.

– Dette var fryktelig gøy. Veldig morsomt. Det ble en artig match. Vi startet i første omgang med å slippe til litt for mange skudd, men 26 baklengs mot Tyskland er veldig bra. Vi går inn i kvartfinalen med en god følelse. Vi er ubeseiret, og det skal vi være etter den kampen også, sa han til rettighetshaveren.

Tyskerne hadde tatt førsteplassen uten tap mot det norske laget. Tyskland møter regjerende OL-vinner Frankrike i kvartfinalen.

Bergerud inn fra benken

Åtte av de ni første norske målene mot Tyskland, kom fra spillere med tilhold i tysk Bundesliga.

Sander Øverjordet (spiller for Kolding i Danmark) hadde bare fått 6.11 minutter på banen i mesterskapet før mandagens kamp. Han var en drivende kraft bak norsk 18-16-ledelse ved pause. Kristian Bjørnsen hadde også en skarp første halvtime. Omgangen inneholdt en rekke tøffe dueller.

Forspranget økte til 20-17 etter distanseskudd fra Sander Sagosen og Harald Reinkind.

Da så det lyst ut for Norge, og det holdt helt inn denne gangen. Bergerud startet på benken, men var tilbake på banen fra start i 2.-omgangen. Han leverte en haug viktige redninger.

Spania neste

Norge har seks strake seirer i verdensmesterskapet før møtet med Spania. Spanjolene var i over 24 år det verste spøkelset norske herrespillere kunne stilles mot. Først under EM for ett år siden klarte Norge å vinne mot Spania. Da hadde det gått 8825 dager siden forrige gang (1997).

Tirsdag bruker den norske troppen deler av dagen til å forflytte seg fra Katowice sør i Polen til Gdansk helt nord i landet.

Spanjolene gjorde unna reisen mandag og fikk med det en liten fordel.

Onsdag spiller Norge sin fjerde VM-kvartfinale på rad. I 2017 og 2019 ble det til slutt norsk sølv.

For to år siden tapte Norge klart (26-31) for nettopp Spania i kvartfinalen.

Uklart

De åtte gjenværende VM-lagene vet fortsatt ikke hvor de eventuelt skal spille semifinaler (én både i Stockholm og Gdansk) fredag. Det er ventet at det blir offentliggjort først nærmere midnatt onsdag, noen timer etter sluttsignal i første cuprunde.

Dette har ført til kraftig kritikk av Det internasjonale håndballforbundet (IHF).