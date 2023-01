NM-stafetten flyttes som følge av sprengkulde

NTB

Herrestafetten i ski-NM søndag blir flyttet til klokken 13.30 som følge av lave temperaturer, mens kvinnenes konkurranse skal gå som planlagt klokken 11.

I tillegg vil det bli endringer i løypekartet, opplyser Norges Skiforbund. Endringene blir gjort for å unngå de kaldeste delene av løypa.

Det er også gjort om på stilart, slik at alle etappene skal gås i klassisk. Forbundet skriver videre at det skal gjennomføres et nytt jurymøte klokken 8 i morgen tidlig, der en endelig avgjørelse basert på temperaturmålinger tas.

Lørdag måtte fellesstartene med skibytte avlyses som følge av sprengkulde på Gjøvik. Det er ventet kulde også søndag, noe som gjør at arrangøren velger å flytte på tidspunktene.

Kvinnestafetten skal gå som planlagt klokken 11, mens herrestafetten blir flyttet fra klokken 9 til 13.30.