Thingnes Bø knuste alle igjen: – Et ekstremt bra løp

NTB

Johannes Thingnes Bø var fullstendig overlegen igjen og vant skiskyttersprinten i italienske fredag.

– Det var et ekstremt bra løp. Akkurat nå er formen bra, så nå kan jeg gå fort, sa Thingnes Bø til NRK.

Dette var hans tiende seier for sesongen, og han har vunnet alle fem sprintrennene som har blitt arrangert. Nordmannen er den første til å vinne fem strake sprinter.

Sturla Holm Lægreid gikk inn til en 3.-plass, 37,3 sekunder bak Thingnes Bø. Svensken Martin Ponsiluoma endte på 2.-plass, 31,4 sekunder bak verdenseneren.

Før rennet var flere av de norske løperne klar på at denne distansen var Thingnes Bøs distanse.

Det var en energisk verdenscupleder som gikk ut fra start. På liggende skyting ble det en bom for 29-åringen, men strafferunden gjorde ikke stort på tiden.

På stående skyting var Thingnes Bø enda mer sikker og fikk fullt hus. Han kunne dermed storme inn til seier.

Tungt i høyden

Det var en tung dag for løperne på over 1000 meters høyde. Selv om det ble en dominant seier fra Thingnes Bø, fortalte han at det var en krevende dag i skisporet.

– Det ble en veldig hard start på løpet, og jeg måtte virkelig jobbe med meg selv. Det var litt idiotisk å klinke til så voldsomt i denne høyden, sa 29-åringen.

Lægreid hadde ti av ti fulltreffere, men kunne ikke matche farten til verdenscuplederen.

– Jeg er fornøyd med dagens renn, men det var tungt på standplass og i løypa, sa Lægreid etter 3.-plassen til NRK.

Også dagens 5.-plass Vetle Sjaastad Christiansen kjente også på problemene som følge av høyden.

– Det er brutalt i høyden. Det var en labyrint av bevegelser i siktet.

– Får helt sjokk

Etter rennet kunne ikke lagkameratene unngå å prise Thingnes Bø.

– Jeg får helt sjokk. Det er en helt annen klasse det han driver med, sa Lægreid om dagens vinner.

Dagens 15.-plass kunne heller ikke unngå å skryte av Thingnes Bø.

– Han går som et udyr om dagen. Jeg skjønner ikke hva han gjør, det er helt vilt, sa Johannes Dale.

Tarjei Bø gikk inn til en 14.-plass, mens Filip Fjeld Andersen endte på 46.-plass.