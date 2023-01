Det ble en dramatisk norsk fredag i Hahnenkamm-traseen, og verst gikk det utover Henrik Røa. Oslo-mannen brakk leggen da han i stor hastighet falt over målstreken.

Han ble fraktet bort fra bakken i ambulansehelikopter.

Det kunne fort også endt fælt for Kilde i Die Streif-løypa. Han kjempet om en topplassering til siste mellomtid, men fikk et skikkelig utslag i skråhenget mot slutten av løypa og var nær å ryke ut i sikkerhetsnettet.

– Jeg er glad for at jeg holdt meg på beina

– Det var ikke noe digg. Det er litt sånn når man skal prøve å vinne, og da må man ta litt risiko. I dag var det nesten litt for mye, men det holdt akkurat, sa Kilde til NTB.

– Jeg kjente på det da jeg kom i mål. Det er sånn som skjer, men det er Kitzbühel og små marginer. Jeg er glad for at jeg holdt meg på beina, fortsatte han.

Kilde endte på 16.-plass. Han ble slått med 97 hundredeler av Vincent Kriechmayr, som ga Østerrike en populær hjemmeseier.

– Aleks med hånden i bandasje er med og kjemper om seieren nesten til slutten. Se på reprisen, det er nesten så han tryner. Med det som skjedde i går, og det der, så tror jeg vi skal være ganske fornøyde, sa tidligere toppalpinist Aksel Lund Svindal til NRK.

Misset pallen

På startnummer 22 kom Sejersted. Han overrasket stort ved å kjøre inn til en foreløpig 3.-plass.

– Det er så fortjent. Og fy fader så solid han kjørte. Det er veldig, veldig imponerende, sa Kilde til NRK om lagkompisen.

Dessverre for Sejersted kom amerikanske Jared Goldberg fra startnummer 28 og suste i mål fire hundredeler foran ham.

– Jeg hadde sinnssykt lyst på den pallplassen. Aaah, den svei ganske hardt. Det er bittert. Jeg sitter og tenker på at jeg burde holdt hocken over det siste hoppet, for det var egentlig fint mulig, sa Sejersted til NTB.

Han har ikke vært på pallen i verdenscupen siden desember 2020.

Kitzbühel sluttet ikke å by på sene overraskelser. Florian Schieder fra Italia (startnummer 43) klinket til med rennets nest raskeste tid. Sejersted endte på 5.-plass.

Brudd i hånden

Torsdag skadet Kilde hånden på utfortreningen. Etter en røntgensjekk kunne fartskanonen konstatere at han hadde et lite brudd i bunnen av langfingeren på sin høyre hånd.

– Jeg tror ikke hånden påvirket kjøringen noe. Jeg tror den er vond og jævlig, men når du kjører i Kitzbühel er du så full av adrenalin at det ikke blir registrert, sa sportssjef Claus Ryste til NTB.

– Det var null stress. Jeg merket ikke noe til den, konstaterte Kilde.

Kilde har hatt en eventyrlig sesong så langt. Han har i vinter vunnet fire av seks utforrenn og to av fire i super-G. Sist helg var han best i begge disipliner i sveitsiske Wengen.

Fallet til Røa ga den norske leiren mange bekymringstanker. Han krasjet i mål til 50.-plassen.