Erling Braut Haaland ble kåret til årets navn på Idrettsgallaen

NTB

Erling Braut Haaland fikk prisen som årets navn under den årlige Idrettsgallaen i Hamar OL-amfi lørdag.

Fotballstjernen er stemt fra som vinner av det norske folk.

Haaland har et formidabelt år bak seg på fotballbanen. Etter overgangen til Manchester City har han tatt Premier League med storm og scoret på bestilling for mannskapet til Pep Guardiola.

21 scoringer har det blitt i den engelske ligaen så langt denne sesongen. Det er et formidabelt antall. Tottenhams Harry Kane følger nærmest med 15.

Med til historien hører det også at Haaland har hamret inn fem mål på fire kamper i mesterligaen.

Jærbuen ble tildelt prisen som årets navn i knivskarp konkurranse. Kristian Blummenfelt (triatlon), Johannes Thingnes Bø (skiskyting), Magnus Carlsen (sjakk), Ada Stolsmo Hegerberg (fotball), Viktor Hovland (golf), håndballjentene (håndball), Jakob Ingebrigtsen (friidrett), Therese Johaug (langrenn), Johannes Høsflot Klæbo (langrenn), Marius Lindvik (skihopp), Jesper Saltvik Pedersen (alpint), Jarl Magnus Riiber (kombinert), Birk Ruud (freeski), Casper Ruud (tennis), Marte Olsbu Røiseland (skiskyting), Birgit Skarstein (roing).

Casper Ruud og Jakob Ingebrigtsen var blant de heteste utfordrerne til Haaland. Ruud har bak seg et formidabelt år på tennisbanen, der han for alvor har etablert seg i den ypperste verdenstoppen. Snarøya-gutten spilte seg fram til to Grand Slam-finaler og finalen i ATP-sluttspillet.

Ingebrigtsen tok i 2022 gull på 5000 meter og sølv på 1500 meter under friidretts-VM i Eugene. Han fulgte opp med gull på begge distanser i EM i Berlin. Han vant også Diamond League-finalen på 1500 meter med en tid som var årsbeste i verden. Nylig ble han igjen europamester i terrengløp.