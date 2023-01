Ingebrigtsen har et formidabelt år bak seg på friidrettsbanen.

– Jeg skulle gjerne ønske at jeg var på Hamar fysisk, men akkurat nå er jeg i Spania på høydeleir. Tusen takk for en veldig gjev pris, sa han.

Deretter takket han sine støttespillere.

– Den viktigste av alle er Elisabeth. Min kjære forlovede og viktigste støttespiller. Jeg må også takke Henrik og Filip, mine større og eldre brødre, som er med meg rundt i verden og jobber mot målene våre, sa Ingebrigtsen.

– Per innbygger må vi i Norge være den nasjonen med mest kvalitet. Det er ekstremt inspirerende og kult å være en del av, fortsatte prisvinneren.

Sterke prisrivaler

Han tok i 2022 gull på 5000 meter og sølv på 1500 meter under friidretts-VM i Eugene. Sandnes-gutten fulgte deretter opp med gull på begge distanser i EM i Berlin.

Han vant også Diamond League-finalen på 1500 meter med en tid som var årsbeste i verden. Nylig ble han igjen europamester i terrengløp.

Sandnes-gutten ble tildelt prisen som årets mannlige utøver i knivskarp konkurranse. Kristian Blummenfelt (triatlon), Johannes Thingnes Bø (skiskyting), Tobias Svendsen Foss (sykkel), Jørgen Graabak (kombinert), Erling Braut Haaland (fotball), Aleksander Aamodt Kilde (alpint), Johannes Høsflot Klæbo (langrenn), Marius Lindvik (skihopp), Birk Ruud (freeski), Casper Ruud (tennis) og Mats Zuccarello (ishockey) var de øvrige nominerte.

Øvrebø ledet juryen

Casper Ruud og Erling Braut Haaland pekte seg ut som de heteste utfordrerne til Ingebrigtsen. Haaland har et formidabelt år bak seg på fotballbanen. Etter overgangen til Manchester City har han tatt Premier League med storm og scoret på bestilling for mannskapet til Pep Guardiola.

Ruud har bak seg et imponerende år på tennisbanen, der han for alvor har etablert seg i den ypperste verdenstoppen. Snarøya-gutten spilte seg fram til to Grand Slam-finaler og finalen i ATP-sluttspillet.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø har ledet juryen som har stemt fram vinnerne på Idrettsgallaen. Med seg har han hatt Karen-Marie Ellefsen, Hanne Haugland, Marit Bjørgen, Ola By Rise, Kjetil André Aamodt og Knut Holmann.

De sju jurymedlemmene har vært samlet til tre omfattende møter.