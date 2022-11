Nadal innledet finalen med tap – solid skalp for amerikanske Fritz

NTB

Amerikanske Taylor Fritz beseiret Rafael Nadal i strake sett under ATP-tourfinalen i tennis i Torino søndag. Sifrene ble 7-6 (7-3), 6-1.

Dermed innledet Fritz sesongfinalen med en meget sterk seier på italiensk jord.

Det første settet var svært jevnt. Ingen av spillerne feilet i egen serve, og dermed måtte det tiebreak til for å avgjøre. Der var Fritz sterkest og vant 7-3.

De som hadde ventet at Nadal kom til å slå tilbake i sett nummer to, måtte tro om igjen. Fritz fortsatte å presse den meritterte spanjolen og ledet tidlig 4-1. Da amerikaneren så fulgte opp med å bryte på nytt til 5-1, var slaget i realiteten tapt for Nadal.

Fritz servet hjem kampen ved å vinne det andre settet 6-1.

Nadal og Fritz spiller i den grønne gruppen i Torino. Det gjør også Casper Ruud. Nordmannen skal ut mot både Nadal og Fritz i dagene som kommer.

I rød gruppe spiller Daniil Medvedev, Andrej Rublev, Stefanos Tsitsipas og Novak Djokovic.