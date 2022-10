Carlsen med to seier og en remis over tyske Blübaum

Magnus Carlsen vant den første av to kamper mot tyske Matthias Blübaum i VM i fischersjakk. Foto: Carina Johansen / NTB

NTB

Magnus Carlsen vant de to første av fire partier mot tyske Matthias Blübaum på 2. dag av VM i fischersjakk. Det ble remis i det tredje.

Magnus Carlsen kom fra seier over Vladimir Fedosejev og tap for Hikaru Nakamura tirsdag, mens tyske Matthias Blübaum tapte for både Nakamura og Fedosejev.

Etter rundt ti trekk fikk Carlsen et betydelig overtak i første parti med sine svarte brikker, og han hadde nesten ti minutter mer spilletid på klokken. Etter 39 trekk ga tyskeren opp.

– Det gikk bedre enn i går. Jeg spilte bra fra en ikke så god utgangsstilling, sa Carlsen til NRK.

I det andre partiet med hvite brikker brukte Carlsen 31. trekk før tyskeren måtte gi opp. Dermed vant han dagens første kamp og innkasserte to poeng.

Likt

Carlsen møtte tyskeren i to kamper onsdag. Det første partiet i den andre kampen endte med remis hvor Carlsen hadde hvite brikker. Partiet varte i 45 trekk. I det siste partiet har Carlsen svarte brikker.

Hver kamp består av to partier. Blübaum er europamester i langsjakk og tysk mester i hurtigsjakk.

Amerikanske Nakamura og russiske Fedosejev, som i turneringen representerer Fide, er også med i gruppe B. De to spilte uavgjort i første kamp onsdag og innledet den andre med remis.

To videre

Carlsen møter Nakamura og Fedosejev torsdag. Gruppevinneren møter toeren i gruppe A i semifinale lørdag, mens vinneren av gruppe A møter toeren i gruppe B.

Offisersbrikkene i fischersjakk står tilfeldig oppstilt etter en trekning. Det er 959 mulige oppstilinger, men alltid som et speilbilde av hverandre. Kongen må alltid stå mellom tårnene, og løperne må stå på hver sin farge.

Tenketiden er 25 minutter på de 30 første trekkene. Så er det ytterlige fem minutter på klokken og fem sekunder i tillegg pr. trekk.

Fischersjakk fikk offisiell VM-status av Fide i 2019 hvor Wesley So slo Magnus Carlsen i finalen på Høvik.