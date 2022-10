McIlroy tilbake som verdensener etter PGA-seier – Hovland ti slag bak

NTB

Viktor Hovland gikk siste runde i PGA-turneringen i South Carolina med en runde på par og falt noen hakk på listene. Han endte på delt 21.-plass.

Det var ti slag opp til turneringsvinner Rory McIlroy, som med seieren er tilbake på topp av verdensrankingen.

Nordiren seiret selv om han måtte tåle bogey på de to siste hullene. Til slutt skilte ett slag til toeren Kurt Kitayama fra USA. Kitayama avsluttet med en 67-runde etter å ha spilt de seks siste hullene på par.

Ganske annerledes var innspurten for McIlroy. Han hadde birdie på både 14., 15. og 16. hull før det ble bogey på de to siste. I likhet med Kitayama signerte han for en 67-runde.

Hovland var på par halvveis på runden etter birdie på 4. hull og bogey på 9. hull. Han spilte seg opp med nye birdier på 10. og 12. hull, men bogey på 15. og 17. hull fikk ham tilbake på par.

Han hadde serien 67-71-68-71, totalt sju slag under par, og greide aldri å melde seg på i tetstriden.