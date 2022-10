Skarpnord beste norske i India

NTB

Marianne Skarpnord er beste norske på delt 24.-plass før siste runde på kvinnenes europatour golf i India. Madelene Stavnar henger også med.

Skarpnord gikk lørdagens runde på 71 slag. De to første dagene brukte hun henholdsvis 73 og 75 slag. Hun er tre slag over par og 13 slag bak den indiske hjemmefavoritten Amandeep Drall, som leder.

Tyske Olivia Cowan og svenske Caroline Hedwall er ett slag bak Drall.

Madelene Stavnar er på delt 42.-plass. Hun brukte 74 slag lørdag og er sju slag over par totalt.

Caroline Lund greide cuten, men trakk seg fra turneringen lørdag. Maiken Bing Paulsen gikk de to første rundene 12 slag over par og kvalifiserte seg ikke for videre spill.