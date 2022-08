Kaptein Linnes fikset Molde-seier mot Haugesund

Molde-spillerne jubler etter at kaptein Martin Linnes sendte dem opp i 1–0 over Haugesund i Eliteserien søndag.

NTB

Serieleder Molde skapte aldri festfotball borte mot Haugesund i Eliteserien søndag, men et mål fra Martin Linnes tre minutter før pause holdt til 1-0-seier.

– Vi har et tøft program, men står godt. Vi lykkes ikke med alt, men er der hele veien og holder nullen igjen. Det blir som vanlig en tøff bortekamp mot Haugesund, som vi vinner. Det må vi være fornøyde med, sa Molde-trener Erling Moe til Discovery etter kampen.

Haugesund, som hadde en blytung seriestart, jaktet sin fjerde strake seier etter sterke resultater mot henholdsvis Sarpsborg, Jerv og Aalesund den siste tiden.

Molde kom til oppgjøret med to strake tap i conferenceligaen i bagasjen, senest et surt 0-1-tap mot Wolfsberger torsdag. Førstkommende torsdag spilles returoppgjøret i Molde.

– Det skal vi klare. Vi reiser ned dit med ett mål for øye. Vi skal klare det avansementet. Vi skal være godt forberedt og rustet. Det finnes ingen unnskyldninger, tilføyde Moe.

Linnes kontant

Haugesund førte mye av kampen og selv om lagene hadde flere sjanser, var det kun et velplassert skudd fra Linnes alene med FKH-keeper Egil Selvik som til slutt skilte duellantene søndag.

Haugesund la et voldsomt trykk på Molde de siste minuttene av kampen, men blåtrøyene holdt unna. Et stolpeskudd fra Magnus Christensen fem minutter før slutt var det nærmeste hjemmelaget kom en utligning.

– Vi blir et lite knep for små. Jeg skulle ønske vi kunne skvist ut litt mer og skape mer, men det klarere vi ikke og da vinner Molde. Vi gjør mye bra, men er ikke skarpe nok på siste tredel, sa FKH-trener Jostein Grindhaug til Discovery etter kampen.

Grindhaug om nedrykksfaren: Vi ser bra ut

Haugesund ligger som nummer ni på tabellen. Grindhaug er ikke redd for «nedrykksspøkelset».

– Vi er et av flere lag som kjemper om å unngå nedrykk. Det som er bra, er at vi ser bra ut og har en bra gruppe. At vi blir liggende der nede resten av sesongen, det sier seg vel selv, fortsatte han.

Etter at Bodø/Glimt kun klarte 2-2 mot HamKam lørdag, har Molde med søndagens seier sju poengs luke ned til Kjetil Knutsen og hans menn. Lillestrøm er fem poeng bak serielederen etter å ha slått Sandefjord 3-0 hjemme søndag.

FKH skal måle krefter med HamKam borte i neste runde. Molde tar imot Sarpsborg.