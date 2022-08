Ukrainsk OL-vinner deltok på et isshow i Russland - Zelenskyj inndro månedlig tilskudd

Ukrainske Viktor Petrenko har blitt fratatt stipendet sitt av den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj. Her konkurrerer Petrenko i EM i kunstløp i København, 20. januar 1994. Foto: Thomas Kienzle / AP

Den tidligere olympiske mesteren som vant OL-gull i kunstløp i 1992, ukrainske Viktor Petrenko (53), deltok på et isshow i Russland i juli. Responsen er ikke til å misforstå.

Da Russland invaderte Ukraina i februar la OL-gullvinner Petrenko ut meldingen «INGEN KRIG» med store bokstaver på sin Instagramkonto.

I juni kunngjorde Petrenko et ønske om å forlate sin plass i det ukrainske kunstløpforbundet, hvor han hadde vært visepresident. Han ble suspendert en dag senere, og i juli fikk han sparken etter å ha deltatt i et isshow i Sotsji, Russland, noe som har skapt sterke reaksjoner.

– Skammelig beslutning

Det ukrainske kunstløpforbundet fordømte sterkt Petrenkos deltakelse.

– Den tidligere idrettsutøveren tok en skammelige beslutning til tross for den blodige krigen som Russland fører, sier forbundet i en uttalelse, gjengitt av New York Times.

Forbundet holder ikke tilbake på kritikken av Petrenko, og uttalte også at tusenvis av ukraineres død ikke var et hinder for Viktor Petrenko å gå på isen i Russland og «vises på samme lag som tilhengerne av denne forferdelige krigen.»

Zelenskyj reagerer

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj liker heller ikke Petrenkos opptreden i Russland.

Zelenskyj kunngjorde på mandag at Petrenko ikke lenger ville motta det månedlige tilskuddet som vil bli gitt til noen av ukrainerne som har oppnådd store prestasjoner, ifølge Telegram.

Isshowet ble arrangert av Tatyana Navka, den olympiske mesteren fra 2006 i isdans, som er kona til Dmitri S. Peskov, Kremls talsmann.

I mars kunngjorde USA sanksjoner mot Peskov og Navka for deres bånd til Russlands president Vladimir Putin.