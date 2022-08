Amundsen utslått i semifinalen tross pers på 200 meter

NTB

Maren Bakke Amundsen satte personlig rekord med 23,47 i semifinalen, men det var ikke nok til å sikre finaleplass på 200 meter i U20-VM i friidrett.

19-åringen fra Moelven ble nummer fire i det første semifinaleheatet, 27 hundredeler bak 2.-plassen som ville gitt automatisk finaleplass. Hun måtte avvente de to siste heatene i håp om at ingen utenom de to første i hvert heat tuktet tiden hennes, og det ble for mye å håpe på.

Allerede i neste heat ble finaledrømmen knust, men Amundsen kan si seg tilfreds med innsatsen. Hun senket sin personlige rekord med 28 hundredeler og hadde 11. beste tid i semifinalene.

Den siste finaleplassen gikk til cubanske Yarima García på 23,40, så Amundsen var bare sju hundredeler unna.

Noen timer tidligere tok hun seg videre fra kvalifiseringen på tid. Amundsen ble nummer fire i 4. heat med 23,84, fire hundredeler fra tredjeplassen som ville gitt garantert avansement. Hun måtte avvente de siste heatene, men gikk videre som den fjerde av de seks som fikk semifinaleplass på tid.

Hun hadde 19. beste tid av de 46 deltakerne. Siste semifinaleplass på tid gikk på 23,90, og Paige Archer fra Bahamas ble utslått med 23,94. Beste tid i kvalifiseringen hadde amerikanske Mia Brahe-Pedersen med 23,25, mens Brianna Lyston fra Jamaica løp på 22,83 i semifinalen.

Finalen er fredag.