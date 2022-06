Lewis Hamilton reagerer på rasistisk uttalelse fra tidligere verdensmester

Den tidligere Formel 1-stjernen Nelson Piquet skal ha vært svært ufin i språket under omtale av føreren Lewis Hamilton.

Til helgen er det Formel 1-løp på Silverstone i Storbritannia, og det var i etterkant av fjorårets løp på samme sted at Nelson Piquet, som er tre ganger verdensmester, skal ha uttalt seg rasistisk om den britiske Formel 1-føreren, og syv ganger verdensmester, Lewis Hamilton.

Etter at Lewis Hamilton krasjet med erkerivalen, nederlandske Max Verstappen, måtte sistnevnte bryte fjorårets løp på Silverstone. Piquet, som er faren til Verstappens kjæreste, uttalte seg mer rasistiske ordlag om Hamilton i forbindelse med hendelsen under et podcast-intervju som fant sted noen måneder etter løpet. En video fra intervjuet ble ifølge The Guardian offentliggjort mandag kveld, flere måneder etter at intervjuet ble gjort.

I intervjuet kaller Piquet Hamilton ved n-ordet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Tidligere verdensmester Nelson Piquet er i hardt vær etter rasistiske uttalelser han kom mot F1-stjernen Lewis Hmilton under et intervju. Les mer Lukk

– Det handler om mer enn språk

Tirsdag tok Lewis Hamilton til Twitter for å utfordre de ufine uttalelsen til Piquet.

– Det handler om mer enn språk. Disse foreldede tankegangene må endres og har ingen plass i sporten vår. Jeg har vært omgitt av disse holdningene og vært et mål hele livet. Det har vært god tid til å lære. Tiden er inne for handling, skrev Hamilton på Twitter tirsdag.

Den rasistiske uttalelsen fordømmes også av Formel 1-miljøet.

Ikke første gang

Ifølge TV2 er ikke dette første gang den tidligere verdensmesteren er kilde til kontrovers. Tidligere skal Piquet blant annet ha stilt spørsmål ved den legningen til den tidligere Formel 1-føreren Ayrton Senna. Han skal også ha kommet krenkende kommentarer rettet mot sin tidligere lagkamerat Nigel Mansell.

Det er ikke bare Piquet som er i hardt vær innenfor Formel-miljøet som følge av rasisme-uttalelser. Tidligere denne måneden ble Formel 2-føreren Juri Vips suspendert av laget Red Bull Racing som følge av rasistisk ordbruk. Tirsdag ble han sparket av teamet.