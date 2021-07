Hamilton vant Silverstone etter kontroversiell kollisjon med Verstappen

Verstappen stilte til start i pole position i Silverstone, med Hamilton som nummer to.

Mot slutten av den første runden traff en aggressiv Hamilton bakhjulet til Verstappen, som føk ut av veien og traff barrieren i en høy hastighet på rundt 280 kilometer i timen. Bilen til Verstappen endte opp nærmest som et totalvrak.

Verstappen kom unna det uten alvorlige skader, men måtte bryte løpet. Hamilton fikk ti sekunders tidsstraff, men fikk sette i gang løpet igjen som nummer to bak Leclerc, som tok pole position etter krasjen mellom Hamilton og Verstappen.

Hamilton kjørte inn til seier tross tidsstraffen, og fikk spørsmål om kollisjonen etter målgang.

– Han er veldig aggressiv. Jeg var helt på siden av ham og han lot meg ikke få noe plass, sa Hamilton og fortsatte:

– Uansett om jeg er enig med straffen eller ikke, tar jeg den og fortsetter å jobbe. Jeg ville ikke la noe komme i veien for gleden til publikum denne helgen, med nasjonalsangen og det britiske flagget, sa 36-åringen.

Kjørte seg opp mesterlig

Etter at løpet ble satt i gang igjen etter kollisjonen, holdt Hamilton 2.-plassen i 27 runder før han måtte inn i depotet, der han fikk tidsstraffen sin på ti sekunder.

Han kom ut på banen igjen på 5.-plass, men kjørte seg fort opp og truet ledende Charles Leclerc med to runder igjen. Hamilton var igjen aggressiv tidlig og prøvde å komme seg forbi, noe han klarte knirkefritt.

Dermed kunne han sikre inn sin åttende triumf i Storbritannias Grand Prix på hjemmebane, i det som kommer til å bli husket mer for den kontroversielle krasjen. Hamilton lot ikke det sette noen demper på feiringen.

– Det er overveldende. Vi har det beste publikummet, hjemmepublikummet er best, jublet Hamilton i seiersintervjuet etter løpet.

Rasende teamsjef

Verstappen klarte å gå fra uhellet på egne bein, men gikk rett inn i en sykebil for å bli undersøkt. Han vinket til publikum på vei inn i sykebilen, men så ut til å slite med smerter.

– Takk Gud for at han klarte å gå etterpå, sa teamsjefen på Verstappens lag, Christian Horner.

Hamiltons bil klarte seg uten for store skader og etter at dommerne hadde tatt en kikk på hendelsen slapp han unna med ti sekunders straff. Den straffen var nok ikke Horner særlig enig i.

– Lewis har kjørt i bakhjulet hans på en av de raskeste svingene i Formel 1-sirkuset. Han har kjørt her i årevis og vet at man ikke gjør sånn her, raste Verstappens teamsjef.

Men med bare ti sekunders tidsstraff var det akkurat nok for Hamilton å gå til topps i Silverstone. Det gjør også at han knapper innpå mange poeng på Verstappen i sammendraget.

Spenning i sammendraget

Med seier i seks av de sju siste verdensmesterskapene i Formel 1, har Hamilton vært en suveren ener i formel 1-sirkuset, inntil denne sesongen.

For i årets sesong har 23 år gamle Max Verstappen herjet, spesielt den siste tiden. Nederlenderen hadde vunnet tre strake Grand Prix og stilte til start i Storbritannias Grand Prix i pole position for fjerde gang på rad i årets sesong.

Det gjorde at Verstappen ledet hele formel 1-sirkuset med 185 poeng foran løpet i Silverstone. Hamilton på 2.-plass i sammendraget sto på 152 poeng.

Men etter at Verstappen måtte bryte og Hamilton sikret seieren, er briten oppe på 177 poeng, bare sju poeng bak Verstappen.

Neste løp er Ungarns Grand Prix 1. august. Da kommer det mest sannsynlig til å bli nok en intens duell mellom Hamilton og Verstappen, om nederlenderen kommer seg etter søndagens krasj.