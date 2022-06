Kyrie Irving blir værende i Brooklyn Nets: – Vi sees i høst

NTB

Etter en uke med heftige spekulasjoner rundt Kyrie Irvings NBA-fremtid har basketballstjernen valgt å forlenge med Brooklyn Nets i ett år til.

Irving har bestemt seg for å benytte opsjonen i kontrakten som sikrer han 37 millioner dollar for å spille for Brooklyn Nets i ytterligere én sesong. Det bekrefter han selv til The Athletic.

– Normale mennesker holder verden i gang, men de som våger å være forskjellige leder oss inn i morgendagen. Jeg har bestemt meg for å benytte opsjonen. Vi sees i høst, forteller Irving til nettstedet.

Dermed blir det ingen umiddelbar gjenforening med LeBron James. En av mulighetene Irving skal ha vurdert, var å takke nei til å bli i Nets for å bli en del av LeBrons Lakers, melder ESPN. Det ville medført et lønnskutt på om lag 30 millioner dollar, som tilsvarer nærmere 300 millioner kroner.

Kyrie Irving og LeBron James vant NBA-finalen sammen i Cleveland Cavaliers i 2016.

Nå forblir Irving i Nets, der han spiller sammen med blant andre superstjernen Kevin Durant. Laget var favoritter foran sist sesong, men røk i første runde av sluttspillet med fire strake tap for NBA-finalist Boston Celtics.