Boston Celtics skaffet seg overtaket i NBA-finalen

NTB

I den tredje finalekampen i NBA-sluttspillet vant Boston Celtics 116-100 over Golden State Warriors. Dermed står det 2-1 i kamper.

Kampen ble spilt i Celtics hjemmearena TD Garden.

Warriors kom til kort mot et solid Boston-lag, trass i at superstjerna Stephen Curry noterte seg for 31 poeng. Jaylen Browns 27 poeng var flest for Celtics, like foran Jayson Tatum med 26.

Finalen avgjøres i et best av sju-spill. Neste kamp spilles fredag, også den i Boston.