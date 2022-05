Haaland nektet å svare på City-spørsmål – topp motivert til landslagsspill

NTB

Erling Braut Haaland snakket mandag for første gang etter overgangen til Manchester City ble kjent. Han svarte ikke på spørsmål om sin nye klubb.

Haaland og landslagssjef Ståle Solbakken møtte opp sammen foran mediene i Oslo. Landslaget spiller fire kamper de neste to ukene, først mot Serbia borte torsdag.

Solbakken varslet i starten av pressekonferansen at det ikke ville bli kommentert noe rundt Haalands kommende klubb. Bakgrunnen er at Manchester City ikke offisielt har presentert signeringen av Haaland enda.

Haaland var tilgjengelig i ti minutter, men ville ikke å svare på spørsmål om sin neste arbeidsgiver eller menneskerettighetsspørsmål.

Han lyste opp da han fikk spørsmål fra NTB om landslaget.

– Ja, det kan jeg! Det er alltid kjekt å være med landslaget, og jeg har mange gode venner her. Selv om det snart er ferie er jeg veldig motivert og gleder meg til disse kampene, sa Haaland.

Han bekreftet også at han er helt skadefri etter en i perioder trøblete sesong.

Manchester neste

Haaland ble kjøpt av Borussia Dortmund ved nyttårstider 2019. Han spilte to og en halv sesong der og scoret 86 mål på 89 kamper.

Manchester City utnyttet en utkjøpsklausul tidligere i vår og fikk Haaland for en langt lavere pris enn hva han er verdt i et fritt marked.

Han kostet, ifølge medier i Tyskland og England, et sted mellom 650 og 750 millioner kroner.

Alt tyder på at overgangen er sikret, men har ikke blitt kommentert av City siden de meldte at de hadde blitt enige med Borussia Dortmund om en overgang for kraftspissen.

Det er ventet at han presenteres av City i midten av juni.

Haaland ble helt skjermet fra mediene under den forrige landslagssamlingen i mars. Da valgte Solbakken, etter en forespørsel fra Haaland, å la spissen få fred fra journalister.

Real Madrid skal ha vært Haalands andre alternativ, men den ferske spanske Champions League-vinneren kom til kort. Halvannen ukes tid etter Haalands nei fikk Real også negativt svar fra Kylian Mbappé.

Vanskelig periode

Haaland snakket også om en tøff tid der hans agent Mino Raiola døde. I tillegg har Haaland slitt med flere skader det siste året.

Spissen var ordknapp også om agentens bortgang, men fortalte at han holder motet oppe.

– Først og fremst kan du ta Mino. Det er ikke optimalt det. Det har gjort ting litt annerledes. Det har vært litt av hvert, men jeg kan ikke klage. Jeg liker livet mitt og liker der jeg står, så jeg skal ikke klage, sa Haaland.

Han gikk så ut på treningen på Ullevaal stadion og ble møtt av et voldsomt regnskyll.

Haaland er i en gruppe norske landsspillere som har fått innbydelse til å møte kong Harald. Dette skal skje mandag ettermiddag/kveld.